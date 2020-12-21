Путин заявил, что армия России не может уступать ВС других стран Путин поручил использовать эффективные методики ценообразования для вооружений Путин возглавил Госсовет России 21 декабря 2020, 15:25 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин стал главой Государственного Совета и утвердил его состав, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации», – цитирует документ ТАСС. Председателем Госсовета является Путин. Также в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назначен заместителем председателя комиссии. Глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти, передает РИА «Новости». Указ вступает в силу со дня подписания, 21 декабря. Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Также он сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.

