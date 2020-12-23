В ФРГ предложили ввести новые санкции против России из-за Навального

Германия совместно с другими странами Евросоюза должна выработать общую позицию в отношении России по делу об «отравлении» Алексея Навального, не исключающую санкций, заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Юрген Хардт.

Он предлагает ввести экономические санкции против ответственных за «отравление» Навального лиц, в том числе из числа российских властей. «Экономические санкции вредят, в том числе, и обычным гражданам России, которым мы не хотим вредить и которые не являются нашими противниками», – передает слова Хардта Deutsche Welle.

По мнению политика, Россия должна начать независимое расследование дела Навального, если Москва хочет сохранить приемлемые отношения с Евросоюзом.

Напомним, ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. «Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», – говорилось в заявлении ФСБ. Сообщалось, что по данному факту организована проверка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказывая личную точку зрения по ситуации с Навальным, подчеркнул, что у блогера «наблюдается ярко выраженная мания преследования», а также заметны «определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».