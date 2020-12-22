Посол Франции и зампосла ФРГ прибыли в МИД из-за санкций ЕС по Навальному

Посол Франции в Москве Пьер Леви и постоянный заместитель посла Германии во всех сферах деятельности Беате Гжески прибыли в МИД России в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по делу Алексея Навального.

Также к зданию МИДа приехал представитель посольства Швеции в России, ранее посол Швеции также был вызван в министерство в связи с санкциями, передает РИА «Новости».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.