Посол опроверг сообщения о переброске российских военных в ЦАР

Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что в Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны в Банги.

«Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», – сказал посол, комментируя сообщения СМИ о том, что Россия якобы направила в ЦАР несколько сотен военных.

По словам дипломата, еще 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН – МООНЦАР, передает РИА «Новости».

Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.

В то же время Титоренко сообщил, что попытки государственного переворота не было, так как мятежники не дошли до столицы. Он пояснил, что экс-президент Бозизе вопреки решению Конституционного суда, который не позволил ему баллотироваться на президентских выборах, начал встречаться с оппозиционными лидерами и лидерами вооруженных группировок и подталкивать население к бунту.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тыс. человек.

Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов – единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.