В Иране утвердили закон о наращивании степени обогащения урана

Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект, активизирующий ядерную деятельность страны, сообщило агентство Fars.

По его данным, Совет стражей конституции (специальный орган, рассматривающий законопроекты на соответствие конституции), утвердил постановление парламента, которое будет передано правительству для исполнения, передает РИА «Новости».

Ратифицированный проект предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% и обеспечение потребности страны в уране с уровнем обогащения выше 20% (уран свыше 20% считается оружейным). Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) должна приступить к этому "без промедлений". В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.

Кроме того, предполагается увеличение производства низкообогащенного урана в объеме до 500 килограммов в месяц. Депутаты требуют задействование в течение трех месяцев тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M и 164 центрифуг IR-6, количество которых в течение года необходимо довести до тысячи. В то же время ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.

Согласно планам, это необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).

Ранее комитет по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана утвердил законопроект, активизирующий ядерную деятельность страны.

Напомним, депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта под названием «Стратегическая мера по отмене санкций». Заседание прошло в свете убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Тегеран обвинил в убийстве США и Израиль и пообещал отомстить. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном.