ФРГ назвала условие расширения санкций против Белоруссии

Евросоюз расширит санкции против Минска, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдет на уступки, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на международной конференции Минский форум.

«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко», – цитирует министра РИА «Новости».



По словам Мааса, «кризис последних месяцев коренным образом изменил Беларусь: рушится старая система – растет новая Беларусь», в этой связи «нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться». Однако есть «человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов», сказал глава МИД Германии, имея в виду Лукашенко. Маас также пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской поддержку «Германии и Европы».



Также Берлин намерен найти доказательства нарушения прав человека в Белоруссии.

«В настоящее время мы обсуждаем с нашими партнерами, как мы можем собрать доказательства нарушений прав человека в Беларуси, которые будут доказаны в суде, и как мы можем затем привлечь к ответственности виновных», – заявил Маас. Он подчеркнул, что после выборов президента Белоруссии 9 августа «мы насчитали более 30 тыс. арестов, тысячу уголовных дел, более ста политических заключенных и нескольких погибших» в ходе протестов в республике, при этом «ни одного уголовного дела против сотрудников сил безопасности».



Глава МИД ФРГ также призвал Россию направить «четкое послание» Лукашенко с призывом к «серьезному диалогу, в том числе в ОБСЕ».

В начале ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Позже Евросоюз (ЕС) начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим.

Белоруссия в ответ ввела санкции против ЕС. Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.