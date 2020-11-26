Евросоюз (ЕС) начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Ленарчич заявил, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента, что ЕС уже начал «подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к уже существующему списку», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Европа продолжит поддержку «белорусских демонстрантов, требующих проведения новых свободных и справедливых выборов, гражданского общества в целом и независимых СМИ Белоруссии».

«Не должно быть безнаказанности в отношении тех, кто нарушает права человека в Белоруссии», – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.

Россия наладила координацию стоп-листов с Белоруссией в ответ на санкции Запада.