Россия наладила координацию стоп-листов с Белоруссией в ответ на санкции Запада

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии заявил о налаженной с Минском координации по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада.

«В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена», – сказал министр, передает ТАСС.

Он также добавил, что Россия в нынешней ситуации думает не над тем, как вести дела со структурами Евросоюза, а хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с ними. Лавров отметил, что отношения с ЕС сейчас складываются непросто. «Причина – в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза», – указал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что многие страны Евросоюза неспособны отказаться «от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиции силы». «Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран второго сорта, сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено наряду с Азербайджаном и Арменией, относят и Белоруссию», – добавил он.

Ранее Лавров заявил, что США и Евросоюз пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, но Москве и Минску есть чем защищаться.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.