Лавров заявил о попытках Запада влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии

США и Евросоюз пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, но Москве и Минску есть чем защищаться, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

При этом он заявил, что России и Белоруссии есть чем защищаться от вмешательства Запада. «(На Западе) принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас уже внесли такой же документ в Конгрессе США и по Республике Беларусь. Поэтому мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость», – сказал Лавров, подчеркнув, что это общая позиция президентов и правительств двух стран.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции. Также Лукашенко заявил, что отношениям России и Белоруссии нужна не перезагрузка, а усиление и интенсификация, Минск к этому готов.