Лукашенко предложил не говорить о перезагрузке отношений с Россией

Отношениям России и Белоруссии нужна не перезагрузка, а усиление и интенсификация, Минск к этому готов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается – и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения Москвы и Минска, какими будут эти отношения. «Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Белоруссия (после распада СССР) живут – не по воле Белоруссии – в своем собственном доме или в квартире… И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения «мы – соседи», мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией», – подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что ничего нового не сказал и всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая его, «это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России». «Видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого сегодня руководство России как раз хочет и предпочитает такие отношения», – добавил он.

В целом Лукашенко отметил, что его встречи с Лавровым «всегда продуктивны». «По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся», – сказал президент. Он также добавил, что главе российского МИДа приходится «больше вертеться» на международной арене «в этом бешеном мире», и его точка зрения для Минска «весьма актуальна и познавательна».

Во вторник Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.