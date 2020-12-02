Первая западная вакцина от коронавируса одобрена в Британии

Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения начнется на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В ноябре Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. ЕК решила закупить 300 млн доз вакцины. При этом для перевозки вакцины придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%.

В то же время промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, продемонстрировал ее среднюю эффективность на уровне 70%. Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%.