В ВОЗ предположили, что пандемия COVID-19 закончится в 2021 году

Пандемию коронавируса человечество имеет шанс остановить уже в 2021 году, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

При этом она подчеркнула, что полностью от коронавируса мир, вероятнее всего, не избавится еще долго. Представитель ВОЗ также предположила, что разрабатываемые на данный момент вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавируса, передает «Московский комсомолец».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса может закончиться в России раньше весны.

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн.