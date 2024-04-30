Почти в половине регионов России решили не проводить салюты 9 Мая

Tекст: Валерия Городецкая

От салютов отказались в том числе в республиках Алтай, Башкирия, Карелия, Коми, Северная Осетия, Удмуртия, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Ярославской областях, передает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.

В большинстве случаев такое решение принято по соображениям безопасности.

Кроме того, в каждом четвертом регионе принято решение не проводить парады или шествия военной техники на 9 Мая. В первую очередь от подобных мероприятий отказались приграничные регионы или те, которые подвергались атакам дронов. В их числе Белгородская, Брянская, Владимирская, Запорожская, Калужская, Курская, Липецкая, Псковская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Херсонская области, Крым, Севастополь и город Новочеркасске Ростовской области. Кроме того, шествий не будет в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Чувашии, на Чукотке и пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области.

В Ростове-на-Дону парад может пройти в традиционном формате, но без зрителей. В ДНР и ЛНР, где действует запрет на проведение массовых мероприятий, пока не прокомментировали возможность проведения парада.

При этом парады ко Дню Победы пройдут почти во всех городах-героях, за исключением Севастополя и Керчи.

Ранее президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником.