Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Выступая в пригороде Тбилиси Вазиани перед военными на торжествах по случаю 33-й годовщины создания вооруженных сил страны, она обвинила власти в том, что те сегодня «проповедуют, что союзник – не союзник, а враг – не враг».

Президент заявила, что именно западные союзники «проводили учения грузинским военным, принимали в военных вузах грузинскую молодежь, передавали снаряжение».

По ее словам, те, кто «сеют противостояние и провокацию, это недруги родины и собственной армии».

«Заработали черные силы, которые стараются разделить общество, а это на руку врагу», – сказала Саломе Зурабишвили.

По ее словам, более 30 лет Грузия объединена вокруг европейской перспективы как «пути развития, сохранения независимости, суверенитета, толерантности, идентичности и многообразия».

Зурабишвили обвинила эти «черные силы» в том, что те «пытаются выставить наших многолетних союзников и партнеров как «неизвестную и безликую глобальную партию войны».

«Это большая ложь и вредительство», – заявила она.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз в этом году начать с Грузией переговоры о членстве.