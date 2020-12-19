В России за сутки выявили 28,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 18,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6459, Санкт-Петербурге – 3754, Московской области – 1514.

Всего в стране выявлено 2 819 429 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 254 742 человек, из них 26 109 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 585 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 50 347 человек.

Накануне, 18 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 552. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 343.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.