На Украине задумались над ограничениями для Telegram

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, в случае включения Telegram в список подлежащих регуляции платформ, его можно будет блокировать на территории Украины за нарушения законодательства, а также штрафовать за эти нарушения, передает ТАСС.

Кроме того, Герасимьюк предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести свои Telegram-каналы.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.