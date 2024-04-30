Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.4 комментария
На Украине задумались над ограничениями для Telegram
Украинские власти предложили Евросоюзу включить мессенджер Telegram в список цифровых платформ, которые подлежат регуляции, заявила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) Ольга Герасимьюк, пишут украинские СМИ.
По ее словам, в случае включения Telegram в список подлежащих регуляции платформ, его можно будет блокировать на территории Украины за нарушения законодательства, а также штрафовать за эти нарушения, передает ТАСС.
Кроме того, Герасимьюк предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести свои Telegram-каналы.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.