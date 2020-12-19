Попова назвала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может закончиться в России раньше весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сказала в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», показанного в субботу на телеканале «Россия-1», что сроки окончания эпидемии зависят сегодня от каждого, и возможно это случится уже весной или даже раньше, передает ТАСС.

Кроме того, глава Роспотребнадзора объяснила, когда нужно делать прививку от коронавируса: «На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует».

Ранее Попова на встрече руководителей санитарных ведомств стран БРИКС заявила, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно. Вакцина уже доставлена во все российские регионы.

В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%.

В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.