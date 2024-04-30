В Пентагоне заявили об обеспокоенности союзников США состоянием ВПК Запада

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе слушаний в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Брауна спросили о том, какие сигналы Вашингтон получает от союзников, в частности при обсуждении вопросов стратегического сдерживания, передает ТАСС.

«Я бы заострил внимание на их [союзников] обеспокоенности по поводу нашей коллективной оборонно-промышленной базы и обеспечения [в случае необходимости] средств [поражения для защиты зарубежных партнеров]», – ответил он.

Ранее офис Зеленского указал на выгоду для ВПК США от конфликта на Украине.