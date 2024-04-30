Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
В Пентагоне заявили об обеспокоенности союзников США состоянием ВПК Запада
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что партнеры Вашингтона встревожены состоянием военно-промышленного комплекса (ВПК) стран Запада.
В ходе слушаний в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Брауна спросили о том, какие сигналы Вашингтон получает от союзников, в частности при обсуждении вопросов стратегического сдерживания, передает ТАСС.
«Я бы заострил внимание на их [союзников] обеспокоенности по поводу нашей коллективной оборонно-промышленной базы и обеспечения [в случае необходимости] средств [поражения для защиты зарубежных партнеров]», – ответил он.
Ранее офис Зеленского указал на выгоду для ВПК США от конфликта на Украине.