Вирусолог предупредил об опасности мутировавшего в Сибири коронавируса

Вспышка мутировавшего коронавируса может произойти в Сибири из-за обитающих там норок, которые могут быть носителями инфекции, считает завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«То, что коронавирус появился в дикой среде – настораживающий знак. Это означает, что среди популяции диких норок этот вирус может закрепиться, тем более что этот вирус для них – не смертельная инфекция. Такие события нужно отслеживать, особенно в России. В Сибири и ряде европейских регионов части страны живет американская норка – вид, который может быть долговременным носителем вируса в природе», – рассказал вирусолог Ura.ru.

Как отметил Нетесов, случаи распространения коронавируса от норок уже были выявлены в Дании и ряде других стран. По мнению вирусолога, вместо того, чтобы уничтожать животных, нужно было разработать для них вакцину. При это он подчеркнул, что коронавирус, очень близкий к «человеческому», был обнаружен пока только у диких норок в США. «То, что ученые нашли коронавирус в норках только сейчас, не означает, что они не были носителем вируса и раньше. Вопрос в том, насколько этот штамм близок к штамму, поражающему людей», – отметил Нетесов.

Заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов в свою очередь указал на то, что животные выступают для COVID-19 в качестве дополнительного резервуара, что усложняет борьбу с мутировавшим коронавирусом среди людей.

Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, там также было уничтожено около миллиона животных. Более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США.

Позднее министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок и извинился перед фермерами. Из-за скандала с истреблением норок министр ушел в отставку.

Напомним, источником нового коронавируса SARS-CoV-2, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухане, в человеческую популяцию.