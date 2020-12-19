Вирусолог предупредил об опасности мутировавшего в Сибири коронавируса

Взгляд
19 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишённый шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
Обсуждение: 137 комментариев

Навальный – недуэлеспособный субъект

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Вирусолог предупредил об опасности мутировавшего в Сибири коронавируса

    19 декабря 2020, 13:18

    Вспышка мутировавшего коронавируса может произойти в Сибири из-за обитающих там норок, которые могут быть носителями инфекции, считает завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

     «То, что коронавирус появился в дикой среде – настораживающий знак. Это означает, что среди популяции диких норок этот вирус может закрепиться, тем более что этот вирус для них – не смертельная инфекция. Такие события нужно отслеживать, особенно в России. В Сибири и ряде европейских регионов части страны живет американская норка – вид, который может быть долговременным носителем вируса в природе», – рассказал вирусолог Ura.ru.

    Как отметил Нетесов, случаи распространения коронавируса от норок уже были выявлены в Дании и ряде других стран. По мнению вирусолога, вместо того, чтобы уничтожать животных, нужно было разработать для них вакцину. При это он подчеркнул, что коронавирус, очень близкий к «человеческому», был обнаружен пока только у диких норок в США. «То, что ученые нашли коронавирус в норках только сейчас, не означает, что они не были носителем вируса и раньше. Вопрос в том, насколько этот штамм близок к штамму, поражающему людей», – отметил Нетесов.

    Заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов в свою очередь указал на то, что животные выступают для COVID-19 в качестве дополнительного резервуара, что усложняет борьбу с мутировавшим коронавирусом среди людей.

    Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

    По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, там также было уничтожено около миллиона животных. Более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США.

    Позднее министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок и извинился перед фермерами. Из-за скандала с истреблением норок министр ушел в отставку.

    Напомним, источником нового коронавируса SARS-CoV-2, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухане, в человеческую популяцию.


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