Власти Дании признали ошибочным приказ об истреблении норок

Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок, о котором было объявлено в начале ноября, и извинился перед фермерами, сообщил телеканал TV2.

Как оказалось, на момент объявления о срочном забое животных у правительства не было соответствующих полномочий требовать уничтожения норок всеми фермерскими хозяйствами страны. Такое требование входило в прямое противоречие с конституцией Дании. Законным было бы требование об уничтожении животных только на тех фермах, где выявлены зараженные животные, и в расположенных в радиусе 8 км от них хозяйствах. В противном случае требовался бы соответствующий закон либо введение режима ЧС в стране, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что изначально оппозиционные партии указали руководству страны на это нарушение, на что министр сельского хозяйства заявил, что он знал об отсутствии прав на такое требование, но пояснил, что правительство посчитало ситуацию настолько экстренной, что не сочло нужным ждать принятия соответствующего закона.

Однако на следующий день министр изменил свое заявление, отметив, что он давал не приказ фермерам, а рекомендацию. Когда уже оппозиция и фермеры сообща возмутились этим, министр Йенсен выступил с признанием ошибок. «Мы допустили ошибки. Я приношу свои извинения. Я беру на себя ответственность за все, что происходит в моем министерстве. По-другому и быть не может. Но это не отменяет того факта, что разведение норки в Дании в условиях коронавируса сопряжено с серьезным риском», – сказал он.

Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, было уничтожено около миллиона животных. Также более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.