Датский министр ушел в отставку из-за истребления «коронавирусных» норок

Стало известно, что министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен уходит со своего поста после скандала, связанного с приказом властей страны уничтожить всех норок на фоне коронавируса.

«Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку из правительства. Могу отметить, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий», – написал Енсен в своем Twitter.

Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, было уничтожено около миллиона животных. Также более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.

Позднее Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок, о котором было объявлено в начале ноября, и извинился перед фермерами.