Трамп призвал республиканцев к жесткой борьбе

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к своим соратниками по Республиканской партии, призвав их быть «жестче» и «бороться» за результаты выборов, которые, по его мнению, партия выиграла.

«Сенатор Макконнелл, сенаторы-республиканцы, вы должны быть жестче, иначе у вас больше не будет Республиканской партии. Мы выиграли президентские выборы с большим преимуществом. Боритесь за это. Не позвольте им украсть у нас победу!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее республиканец заявил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.