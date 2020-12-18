В Кремле назвали главный вопрос в деле Сафронова

Кремль считает главным определить тот факт, передавал ли бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов секретную информацию за деньги, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы», – передает слова Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля добавил: президент говорил, что следствию предстоит доказать имеющиеся обвинения.

У Пескова поинтересовались, готов ли Кремль выслушать сторону защиты. Тот в ответ пояснил, что это не функция Кремля, однако, если у защиты есть информация, которая может предана гласности, президент с ней ознакомится после публикации.



«Если у защиты, есть что-то, что можно, скажем так, опубличить, мы ознакомимся с этой информацией, если она будет опубликована. Но если таковой информации нет с учетом специфики этого дела, с учетом режима секретности, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться», – приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне, в ходе большой пресс-конференции, президент Владимир Путин заявил, что никакой теории заговора Сафронова нет. Также Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о судьбе Ивана Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки».

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.

Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.