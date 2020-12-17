Путин о деле Сафронова: Самый большой грех – это предательство

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о судьбе бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

«Несколько дней назад вы высказались по делу Ивана Сафронова. Главное, из того, что я уловил. Если он брал информацию из открытых источников, то ему никак нельзя предъявить статью «Госизмена». В этом, как я понял, состоит ваше убеждение. Скажите, удалось ли вам за эти несколько дней выяснить подробности этого дела, как вы собирались?» – задал вопрос в ходе конференции журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Из открытых источников он брал информацию или не из открытых – это следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность. В этом весь цимус, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который «борется с властью», а за этого его прищучили, хватают и в тюрьму», – сказал в ответ президент.

Путин подчеркнул, что обвинения в адрес Ивана Сафронова никак не связаны с его профессиональной журналистской деятельностью, а связаны с его длительным периодом работы в рамках советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Вы сказали, что он мог оступиться. Ну, бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реально вред нанес», – указал глава государства.

По мнению президента, «самый большой грех – это предательство». Он отметил, что «сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе – это предательство».

«Я понимаю, что это, может быть, не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую. Также, честно говоря, как ни странно, могу и ему посочувствовать, если он действительно оступился. Но если в течение длительного времени [он] сознательно собирал информацию и сознательно сдавал ее представителям спецслужб за вознаграждение, ну все-таки это говорит о его внутреннем содержании», – добавил Путин.

Он напомнил, что суд должен будет определить степень общественной опасности содеянного Сафроновым и принять решение. «Можно ли его потом простить и помиловать – это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно», – заключил глава государства.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки».

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.

Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.