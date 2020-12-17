Путин отверг теории заговора в деле Сафронова

Никакой теории заговора, в том числе против главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в деле его советника Ивана Сафронова нет, сказал после ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Путин сказал, что это «чушь собачья», передает ТАСС.

«На Рогозина, что на него давить? Он чиновник, сегодня работает хорошо – пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо – поменяем его. Ничего такого особенного нет. Здесь нет никакой теории заговора (...) Выбросьте это из головы», – сказал президент.

«Я понимаю, что это вашего цеха, многие его знали лично или знают лично, чего с ним поделать, если он сознательно собирал, сознательно передавал, зная, кому он передает и что он предает, – извините, тогда пусть ответит. Но следователи и спецслужбы должны это доказать, это право», – добавил российский лидер.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин, говоря о подробностях дела Сафронова, опирался на свои данные, передает РИА «Новости».

В ходе большой пресс конференции глава государства заявил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность, а за период его работы советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Песков предположил, что это может быть связано с «военно-промышленной комиссией». «Нужно это уточнить, я уточню обязательно», – пообещал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о судьбе бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки».

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.

Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.