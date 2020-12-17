Путин: Дело Фургала – не политическое преследование

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал работал исправно, никаких проблем с ним не возникало, однако обвинения в его адрес очень тяжелые, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Журналистка издания PrimaMedia Оксана Киселева процитировала полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который говорил о трудностях работы с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. «Есть ли подтверждения серьезности обвинений в адрес Фургала? И доходит ли до президента недовольство людей?» – спросила журналистка.

Путин отметил, что у него были теплые отношения с Фургалом, никаких проблем с ним не возникало.

«Фургал – представитель известной партии. Партия его поддерживала. У меня с ним были добрые отношения, никаких проблем с ним не возникало. На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался как руководитель региона», – отметил президент.

При этом Путин добавил, что обвинения в адрес Фургала очень тяжелые. «Там речь идет об убийствах людей. Не о воровстве, подтасовках и прочем. Речь идет об убийствах. Есть ли дополнительные данные об обвинении? Я не названиваю правоохранительным органам туда каждый день. Надо дать им доработать и передать дело в суд», – заявил глава государства.

Он добавил, что он понимает разочарование людей, поскольку они голосовали за Фургала и рассчитывали на него. При этом он напомнил, что это не политическое преследование, а уголовное дело.

Путин напомнил, что и члены правящей партии попадались на преступлениях и получили заслуженное наказание. Президент призвал не делать исключений для других партий.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

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