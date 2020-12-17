Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал безвредную для человека дозу алкоголя.

«Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», –объяснил Ковтун в беседе с «НСН».

Также медик прокомментировал прогноз экспертов «Трезвой России», которые предположили, что к 2050 году население России может снизиться до 125 млн человек. Одним из факторов, которые негативно влияют на демографию, специалисты назвали алкоголь, табак и наркотики.

По мнению Ковтуна, с таким прогнозом можно было бы согласиться 10-15 лет назад, но сейчас, как отметил медик, ситуация улучшилась. Поэтому нарколог выразил надежду, что расчеты экспертов «Трезвой России» не сбудутся.

Ранее ученые развеяли миф о пользе красного вина.