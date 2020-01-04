Ученые развеяли миф о пользе красного вина

Красное вино пользуется репутацией напитка, употребление которого в малых дозах полезно для здоровья, но современные исследования не подтверждают это поверье, пишет Le Figaro.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств, что выпивать бокал красного вина в день полезно для здоровья», – говорит профессор, преподаватель психологии Университета Пикардии имени Жюля Верна и председатель Французского общества изучения алкоголизма Микаэль Наасила.

Как добавляет специалист по изучению зависимостей и глава Фонда противодействия зависимостям Мишель Рейно, незначительный эффект профилактики риска инфаркта и тромбоза действительно был замечен у потребителей красного вина в возрасте 40-60 лет, но все положительные свойства компенсировались пагубным влиянием алкоголя на другие органы. «Если мы посмотрим на показатели рака, деменции, инсультов, насилия и несчастных случаев, связанных с употреблением алкоголя, это небольшое преимущество сводится к нулю», – замечает эксперт, передает RT.

Как пишет Le Figaro, миф о «целебных свойствах» вина родился в 1981 году, благодаря утверждению трех французских ученых, что, вопреки употреблению большого количества жиров, французы меньше подвержены болезням сердца, чем жители других стран. Этот «французский парадокс» поспешили связать с любовью к вину. В 1992 году было опубликовано исследование Сержа Рено и Мишеля де Лоргериля, согласно которому «умеренное» употребление алкоголя уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. При этом все работы, подтверждающие, что любители вина находятся в лучшей форме, чем трезвенники, содержали в себе огромную погрешность. Они не учитывали, что многие трезвенники отказываются от алкоголя из-за уже существующего алкоголизма или других хронических заболеваний, несовместимых с употреблением спиртного. Проведенный в 2016 году анализ показал, что из 2200 научных работ по этой теме всего 13 были выполнены с использованием корректной методологии.

В последнее десятилетие множество исследований с участием 500 тыс. человек показали, что безопасной дозы алкоголя не существует: даже один бокал в день повышает риск для здоровья.

«Пора прекратить поддерживать этот миф о волшебном напитке!» – говорит Наасила, напоминая, что употребление алкоголя – наиболее частая причина госпитализации во Франции и вторая по значимости причина возникновения раковых заболеваний после курения табака. Для сокращения этих рисков врачи рекомендуют выпивать в день не более двух бокалов и как минимум дважды в неделю обходиться без алкоголя.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что снижение потребления алкоголя стало одной из причин повышения средней продолжительности жизни в России до 73,4 года.