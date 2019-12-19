Путин рассказал об идущей в России антиалкогольной кампании

Снижение потребления алкоголя стало одной из причин повышения средней продолжительности жизни в России до 73,4 года, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Путин сказал, что недавно встретился в Сочи с представителями немецкого бизнеса, передает ТАСС.

«Любопытно, что в пересчете на чистый спирт в России сегодня употребляют алкоголя меньше, чем в Германии, и это результат антиалкогольной кампании. По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из причин увеличения продолжительности жизни в России (а мы достигли 73,4 года) [стало снижение потребления алкоголя]. (...) Это, безусловно, самое значимое в социальной сфере достижение», – подчеркнул российский лидер.

Ранее на Западе заявили о победе России над алкоголизмом.

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