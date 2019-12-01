На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

Свежий доклад ВОЗ опровергает расхожие стереотипы о «русском пьянстве», пишет французское издание Le Monde, отмечая, что ограничительные меры со стороны российских властей позволили сделать Россию примером для других государств в борьбе с алкоголизмом.

В статье указывается, что в течение 13 лет к 2016 году потребление спиртного, в том числе крепкого, сократилось на 43%. Причем в 2017 году среднестатистический россиянин старше 15 лет выпивал около 11,1 литра алкоголя в год (в чистом виде), то француз – 11,7 литра. Прогресс налицо, так как в «лихие девяностые», пишет Le Monde, «каждый второй мужчина в России спивался», приводит текст статьи «Российская газета».

Издание пишет, что в России успеха добились благодаря ограничениям – ценовой политике, запрете рекламы спиртного и его продажи в ночное время. Употребление алкоголя в стране становится все менее «модным».

Однако Le Monde признает, что в российском обществе все больше замечается поляризация: с одной стороны, выросло поколение людей, которое полностью отказалось от алкоголя, а с другой – тех, кто по-прежнему страдает от сильной зависимости, по-прежнему много.

В октябре Минздрав России сообщал, что в 2018 году 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье.