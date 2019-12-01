На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

Взгляд
1 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
Разделы

Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией - всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
Обсуждение: 167 комментариев

Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Почему медведь стал символом России

    Куда поехать за пляжным отдыхом зимой

    Рейтинг Зеленского рухнул. Что дальше?

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек
              Делегация Греции устроила демарш на открытии газопровода TANAPЗападные эксперты рассказали о «странных» советских автоматахВласти Ирана обвинили британский телеканал в причастности к терроризмуАктриса Хилькевич призналась, что ей стыдно за российских мужчин
              Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с ПутинымНазван ущерб от взрыва банка в КиевеИз инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачиГалкин рассказал о «десяти проклятьях» от Соловьева
              Греческие митрополиты потребовали собрать всеправославный собор по УкраинеПри взрыве на севере Сирии погибли десятки протурецких боевиковПрилепин заявил об очевидности «отторжения» Донбасса от УкраиныСеменович рассказала о своем генетическом заболевании

              Главная тема


              Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

              армия россии


              Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

              последствия реформ


              Первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом»

              актер голливуда


              Ди Каприо ответил на обвинения в причастности к пожарам в Амазонии

              Видео

              скорость 10 Махов


              В Арктике впервые испытали гиперзвуковую ракету «Кинжал»

              официальное заявление


              Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

              герои труда


              Шнур должен разрушить миф о сварщиках

              «гомосексуальная флотилия»


              «Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

              освободитель Праги


              Чехия превращает советского маршала в «человека-монстра»

              Политический фактор


              Игорь Мальцев: Запрет на курение в аэропортах – это пытка

              Вопрос жизни


              Анна Долгарева: Крик детей и матерей должны услышать

              Уровень ответственности


              Ирина Алкснис: Кредиты развивают у россиян два полезных качества

              на ваш взгляд


              Нравятся ли вам российские вина?

              На Западе заявили о победе России над алкоголизмом

              1 декабря 2019, 11:25

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Свежий доклад ВОЗ опровергает расхожие стереотипы о «русском пьянстве», пишет французское издание Le Monde, отмечая, что ограничительные меры со стороны российских властей позволили сделать Россию примером для других государств в борьбе с алкоголизмом.

              В статье указывается, что в течение 13 лет к 2016 году потребление спиртного, в том числе крепкого, сократилось на 43%. Причем в 2017 году среднестатистический россиянин старше 15 лет выпивал около 11,1 литра алкоголя в год (в чистом виде), то француз – 11,7 литра. Прогресс налицо, так как в «лихие девяностые», пишет Le Monde, «каждый второй мужчина в России спивался», приводит текст статьи «Российская газета».

              Издание пишет, что в России успеха добились благодаря ограничениям – ценовой политике, запрете рекламы спиртного и его продажи в ночное время. Употребление алкоголя в стране становится все менее «модным».

              Однако Le Monde признает, что в российском обществе все больше замечается поляризация: с одной стороны, выросло поколение людей, которое полностью отказалось от алкоголя, а с другой – тех, кто по-прежнему страдает от сильной зависимости, по-прежнему много.

              В октябре Минздрав России сообщал, что в 2018 году 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............