Минздрав назвал регионы-лидеры по алкоголизму

В 2018 году 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье, следует из статистических данных Минздрава.

Как сообщает РБК, всего за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем в 2018 году в России обратились более 2 млн человек по всей России, что составляет 1,4% населения страны.

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ – 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет. На втором месте – Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения, всего это больше 1 тыс. человек. На третьем месте – Ненецкий автономный округ, где среди каждых 500 взрослых нашелся один человек, которому впервые поставили диагноз «синдром зависимости от алкоголя».

По данным статистики, шесть из 10 регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке, а каждый десятый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области.

При этом почти во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области, число новых пациентов снижается с каждым годом. В последней же оно выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек за год и стало одним из самых высоких в России.

Из данных Минздрава следует, что в целом число россиян, находящихся под наблюдением наркологов в связи с алкоголизмом, снижается с каждым годом, в последние годы темп этого падения увеличился.

Напомним, во вторник сообщалось, что причиной смерти 48 тыс. россиян в 2018 году стало злоупотребление спиртным, при этом лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока.

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