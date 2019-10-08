Названы регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя

Причиной смерти 48 тыс. россиян в 2018 году стало злоупотребление спиртным, при этом лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока.

РБК изучил данные, не входящие в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя. По данным издания, в целом от вызванных употреблением алкоголя последствий россияне гибнут примерно так же часто, как суммарно в результате транспортных происшествий разных видов (1% от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4%) и самоубийств (1%).

Как пишет издание со ссылкой на данные местной службы статистики, в Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. В Магаданской области от алкоголя умерли 10 человек на 10 тыс. живущих, то есть один из каждых 11 умерших в 2018 году. При этом на Чукотке и в Магаданской области не фиксировались случаи смертельного отравления алкоголем.

В Ивановской области показатель превысил девять человек на 10 тыс. живущих всех возрастов, а в Новгородской приблизился к этой цифре.

В Ярославской области связана с алкоголем каждая 20-я смерть в 2018 году. Во всех регионах почти все умершие – мужчины.

Напомним, 30 сентября РИА «Новости» опубликовало исследование, в котором указано, что регионы Северного Кавказа третий год подряд являются лидерами в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах оказались Дальний Восток и Крайний Север.