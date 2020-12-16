Курс доллара по отношению к рублю не изменился Цена биткоина обновила исторический максимум 16 декабря 2020, 17:20 Текст: Евгения Шестак

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив достигнутый в декабре 2017 года уровень 20 042 доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.49 (мск) стоимость биткоина составляла 20 175 долларов, таким образом обновив исторический максимум с декабря 2017 года, передает РИА «Новости». На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 5,24%, до 20 327 долларов.



Напомним, еще 17 ноября биткоин находился на отметке в 17 тыс. долларов, а 12 ноября стоил 16 тысяч. Цена биткоина превысила отметку в 18 тыс. долларов впервые с 18 декабря 2017 года.

