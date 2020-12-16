Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем – окончательном – чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Документ устанавливает на следующий год федеральный МРОТ в размере 12792 рублей.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы – 12792 рублей (сейчас – 12130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ – 11653 рублей (рост на 3,7%), передает ТАСС. По оценкам Минтруда России, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточного минимума пенсионеров – 86%, прожиточного минимума детей – 97%. При этом документ устанавливает возможность пересмотра методики расчета МРОТ и прожиточного минимума раз в пять лет.

В ноябре Минтруд пообещал рост пенсий при новой методике расчета прожиточного минимума.