Минтруд пообещал рост пенсий при новой методике расчета прожиточного минимума

Новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании в Госдуме.

Создается инструмент, который повысит заинтересованность «обелять» заработную плату, потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума через размер медианной зарплаты, передает РИА «Новости».

«В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы, в том числе, будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи – больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону», – отметил Пудов.

Ранее Пудов сообщал, что минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 тыс. 176 рублей.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявляла, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 тыс. 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.