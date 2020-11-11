Минтруд раскрыл размер МРОТ к 2023 году

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 тыс. 176 рублей, заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

«Что касается нашего прогноза на 2023 год, вы сказали, МРОТа, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 тыс. 176 рублей при темпе роста в том году 105,8, соответственно, при сохраненной доли 42%», – сказал Пудов на заседании в Госдуме, передает РИА «Новости».

Он отметил, что если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в законе есть норма о том, что прожиточный минимум следующего года не может быть ниже текущего. На Российской трехсторонней комиссии состоялась договоренность о том, что такая же норма будет прописана и для минимального размера труда.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявляла, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 тыс. 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.