Минтруд назвал особенности новой модели расчета прожиточного минимума

Новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины, заявила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели снижение возможно», – передает ТАСС слова Баталиной в ходе нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в России и о минимальном размере оплаты труда.

Напомним, в сентябре глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.