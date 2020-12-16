В ОАК ответили на претензии к тренажерам SSJ

Все тренажеры для подготовки пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) полностью соответствуют высшей категории точности имитации полета и одобрены Росавиацией, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В среду «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя «Аэрофлота» сообщили, что авиакомпания обвинила учебный тренажер в катастрофе SSJ100 в Шереметьево в мае 2019 года. Издание передавало, что, по мнению «Аэрофлота», настройки тренажера отличаются от реальных условий.

«В настоящее время для подготовки пилотов самолета SSJ 100 используется четыре комплексных пилотажных тренажера. Три из них разработаны известной компанией L3 Commercial Training Solution (ранее – Thales Training & Simulation) и эксплуатируются в Жуковском, Венеции и Шереметьево. Четвертый тренажер, построенный ЦНТУ «Динамика» при участии АО «ГСС», установлен в Ульяновске. Все эти тренажеры соответствуют высшей категории точности имитации полета самолета – категории D», – сообщили в ОАК РИА «Новости».

«В соответствии с нормами отечественных и европейских авиационных властей, каждый из тренажеров сертифицируется индивидуально. Тренажеры, установленные в Жуковском, Шереметьево и Ульяновске, одобрены Росавиацией», – добавили в корпорации.

В заявлении ОАК также говорится, что компания-производитель SSJ100

«Региональные самолеты» до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных центров претензий к точности моделирования полета на тренажерах.

На тренажерах прошли подготовку сотни российских и иностранных пилотов. Их используют учебные центры SJI и «Школа Аэрофлота» для подготовки новых пилотов и для периодических тренировок летчиков, выполняющих регулярные рейсы на SSJ 100, добавили в корпорации.

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал, что причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. 26 ноября Химкинский городской суд Московской области начал слушание дела Евдокимова с начальной стадии в новом составе суда. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.

Ранее стало известно, что родственники жертв крушения лайнера «Суперджет» обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот».

В Ростехе заявили, что потерпевший крушение весной 2019 года в Шереметьево «Суперджет» (SSJ 100) имел все сертификаты, в том числе международные, а предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) показал, что к катастрофе привели проблемы с пилотированием.