Ростех отреагировал на иски по крушению «Суперджета» в Шереметьево

Потерпевший крушение весной 2019 года в Шереметьево «Суперджет» (SSJ 100) имел все сертификаты, в том числе международные, а предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) показал, что к катастрофе привели проблемы с пилотированием, заявил Ростех.

Ростех прокомментировал сообщения о подаче иска родственниками погибших в авиакатастрофе в отношении зарубежных производителей оборудования для самолета.

«Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Самолет SSJ100 эксплуатируется в российских и зарубежных авиакомпаниях больше 10 лет. География полетов SSJ100 – от северной Якутии до тропической Мексики. За время активной эксплуатации самолет неоднократно подвергался воздействию различных климатических и атмосферных явлений, включая разряды молний и многочисленные посадки в сложных условиях. Ничего подобного аварии в Шереметьево с самолетом не случалось», – цитирует РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Там добавили, что, согласно предварительному отчету МАК, к катастрофе привели «существенные проблемы с техникой пилотирования».

«Каким бы ни был надежным самолет, если на нем совершать многократные кульбиты по взлетной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат. Это как если купить хорошую машину, разогнать и въехать в бетонную стену на максимальной скорости, а потом предъявить иск производителю по поводу ее надежности», – говорится в сообщении Ростеха.

Ранее стало известно, что родственники жертв крушения лайнера «Суперджет» обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот».

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал, что причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. 26 ноября Химкинский городской суд Московской области начал слушание дела Евдокимова с начальной стадии в новом составе суда. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.