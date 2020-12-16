Совфед захотел законодательно запретить «трэш-стримы» в интернете

Совет Федерации планирует разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые трэш-стримы после резонансного случая с одним из блогеров.

«Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков, напомнивший произошедший недавно резонансный случай с блогером Reeflay.

«Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти – это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти «трэш-стримы» как таковые. Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно», – заявил сенатор.

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла.

Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Reeflay признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики. В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.

Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы Решетникова, заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг. Сам блогер выразил уверенность в оправдательном приговоре.