В Киеве на акции протеста предпринимателей пострадали около 40 полицейских

Около 40 полицейских пострадали во время акции протеста предпринимателей на площади Независимости в Киеве, сообщила пресс-служба киевского управления нацполиции Украины.

«Во время акции на площади Независимости пострадали около 40 полицейских. Одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз», – приводит РИА «Новости» сообщение нацполиции Украины.

По данным полиции, митингующие во время потасовки применили против правоохранителей газовые баллончики. Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса, прошел во вторник у Верховной рады Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения митингующих с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что строгий карантин будет введен на Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно Строгий карантин будет введен на Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно.

2 декабря Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября. При этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель.