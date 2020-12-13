Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе

Баку заявил о проведении вынужденной «антитеррористической операции» в лесах Нагорного Карабаха к северо-западу от поселка Гадрут в связи атаками вооруженных отрядов Армении на азербайджанских военных и мирных жителей, в результате которых погибли четыре человека.

«После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», – передает ТАСС совместное заявление службы госбезопасности и министерства обороны Азербайджана.

В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Россия и Армения обсудили нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.