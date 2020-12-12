Жертвами COVID-19 в США за сутки стали более 3,3 тыс. человек

В США за сутки умерло рекордное число вирус-положительных пациентов – жертвами коронавируса стали 3309 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекордный показатель – 3124 смертей – был зафиксирован 9 декабря. В апреле максимальное число жертв достигало 2752 человек. Всего в США выявлено более 15,91 млн случаев COVID-19, скончался 295791 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире, передает ТАСС.

Напомним, в США число людей, умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Власти США заявили, что высокая смертность будет наблюдаться в стране еще в течение двух или трех месяцев.