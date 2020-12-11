Число умерших от коронавируса в США превысило боевые потери во Второй мировой войне

Число людей, умерших в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне, сообщили СМИ.

По расчетам телекомпании NBC, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли уже 292098 человек, передает ТАСС. Сведения Министерства по делам ветеранов указывают на то, что США во Второй мировой потеряли убитыми 291557 военнослужащих. Еще 113842 американца погибли не в бою.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом, 292091 человек умер. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Напомним, 6 декабря NBC сообщала, что смертность от коронавируса в США за неделю в среднем составляла 2125 человек в сутки.