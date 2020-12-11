Баржа «Фортуна» подошла к точке строительства «Северного потока – 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

В настоящее время судно расположено примерно в 70 км от Грайфсвальда (точки выхода газопровода «Северный поток – 2»). Рядом с «Фортуной» в Балтийском море расположены три буксира и российские суда снабжения – «Балтийский исследователь» и «Катунь», передает ТАСС.

В среду «Фортуна» встала на рейде немецкого порта Росток. Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский», простоявшее несколько дней недалеко от недостроенного участка «Северного потока – 2», вернулось в Россию и встало на рейд недалеко от Калининграда.

На прошлой неделе и. о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.