Германия ответила на требование США заморозить «Северный поток – 2»

Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», заявила представительница министерства энергетики Германии Анна Софи Айхлер.

«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку – 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям», – заявила Айхлер, передает РИА «Новости».

Так она прокомментировала слова исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл, заявившей, что строительство «Северного потока –2» направлено на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу». Куинвилл призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.

Тем временем Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. Разрабатываются предложения по повышению «устойчивости Европы» к санкциям США, заявил представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.

Кроме того, власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции.