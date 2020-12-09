Трубоукладчик «Академик Черский» остановился недалеко от Калининграда

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», простоявшее несколько дней недалеко от недостроенного участка «Северного потока – 2», вернулось в Россию и встало на рейд недалеко от Калининграда, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

«Академик Черский» 5 декабря завершил путь из Калининграда по направлению к точке, где расположена недостроенная часть «Северного потока – 2» и остановился ниже нее – под датским островом Борнхольм у вод Польши. Во время стоянки к нему несколько раз к нему подплывали российские суда снабжения «Иван Сидоренко», «Умка» и «Финвал».

Несколько дней спустя судно снова удалилось от точки, где расположен недостроенный участок газопровода и направилось в сторону Калининграда, передает РИА «Новости».

Тем временем и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.