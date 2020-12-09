Трубоукладчик «Фортуна» встал на рейде немецкого порта Росток

Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое могут применить для достройки «Северного потока – 2», встало на рейде немецкого порта Росток, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Рядом с «Фортуной» встали вспомогательные суда «Катунь» и «Владислав Стрижов», передает РИА «Новости» со ссылкой на систему отслеживания Marine Traffic.

В субботу днем «Фортуна» покинула немецкий порт Висмар и направилась в Росток.

Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский», простоявшее несколько дней недалеко от недостроенного участка «Северного потока – 2», вернулось в Россию и встало на рейд недалеко от Калининграда.

На прошлой неделе и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.