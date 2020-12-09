Трубоукладчик «Фортуна» после остановки направился в немецкий Росток

Якорное судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть использовано для достройки газопровода «Северный поток – 2», после нескольких дней стоянки продолжило движение в немецкий порт Росток, следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.

В субботу днем судно покинуло немецкий порт Висмар и держало курс на северо-восток, в Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем «Фортуна» возобновила движение в сторону Ростока, передает РИА «Новости».

Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский», простоявшее несколько дней недалеко от недостроенного участка «Северного потока – 2», вернулось в Россию и встало на рейд недалеко от Калининграда.

На прошлой неделе и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.