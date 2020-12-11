Эксперт оценил создание «народных посольств» Тихановской

Белорусская диаспора за рубежом обладает потенциалом в рамках стратегии оппозиции по давлению на белорусскую власть, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя инициативу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по созданию народных посольств в противовес официальным диппредставительствам Минска.

«Белорусская диаспора за рубежом обладает огромным потенциалом, в то время как власти игнорируют этот ресурс», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Дмитрий Болкунец. По его оценке, создание представительств за рубежом стало частью действий оппозиции по давлению на белорусскую власть.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, объявила о начале работы так называемых народных посольств. Сообщается, что эти структуры открыты в 20 странах (в том числе Великобритании, Германии, Франции, Литве и на Украине) как альтернатива официальным диппредставительствам Минска. Напомним, что во многих странах Запада (США, Канаде, Великобритании, Франции) существуют крупные белорусские общины, появившиеся после Второй мировой войны.

Болкунец полагает, что механизмы народной дипломатии окажутся востребованными, в том числе и в случае транзита власти в Белоруссии. «Четыре месяца протестного потенциала сильно ударили по экономической стабильности и репутации правительства. В этом заслуга Тихановской и ее команды, заслуга диаспоры», – считает собеседник.

На прошлой неделе бывший кандидат в президенты Белоруссии, которая считает себя победителем на выборах 9 августа, заявила о готовности возглавить республику «в переходный период». В конце ноября белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.

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